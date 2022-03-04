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Отделения "Почты России" изменят график работы в связи с 8 марта

В пресс-службе компании сообщили, что 8 марта станет выходным днем для всех отделений, кроме круглосуточных

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Отделения "Почты России" изменят график работы в связи с 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе компании в пятницу.

"5 марта почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше, кроме круглосуточных отделений Москвы и Санкт-Петербурга - в предпраздничные и праздничный дни они продолжат работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 6 марта отделения будут работать по установленному графику, 7 марта - по режиму работы в субботу.

8 марта станет выходным днем для всех отделений, кроме круглосуточных.

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