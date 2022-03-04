Помощь в центрах "Мой бизнес" в Удмуртии за год получили 2,4 тыс. предпринимателей

ТАСС, 4 марта. Корпорация развития Удмуртии за год провела более 100 образовательных мероприятий, помощью в районных центрах "Мой бизнес", открытых ранее в республике по нацпроекту, воспользовались 2,4 тыс. предпринимателей, сообщила ТАСС директор организации Динара Алпашаева.

"Сейчас в районах Удмуртии работают шесть центров - в Глазове, Сарапуле, Воткинске, Можге, Игре и Уве. Благодаря центрам в районах меры поддержки стали ближе для бизнеса на селе. За год их услугами воспользовались 2,4 тыс. предпринимателей. В прошлом году мы проводили в районах "Неделю предпринимательства" - это вебинары и мастер-классы от экспертов по развитию бизнеса", - сказала Алпашаева.

По ее словам, в 2021 году Корпорация развития провела более 4 тыс. консультаций, из них более 1 тыс. - с приглашенными экспертами, более 100 образовательных мероприятий, а также 8 российских и 13 международных выставок, 5 бизнес-миссий. "Всего нашими услугами воспользовались более 20 тысяч человек - это участники всех образовательных мероприятий, выставок, бизнес-миссий, обучающих программ, консультаций", - добавила собеседница.

В сентябре 2020 года руководитель корпорации, занимающий на данный момент пост первого вице-премьера республики, Константин Сунцов сообщал ТАСС, что в регионе по так называемому кустовому принципу откроют шесть центров "Мой бизнес", каждый из которых будет рассчитан на работу с предпринимателями нескольких районов.

Корпорация развития Удмуртской Республики - государственный институт, созданный правительством региона для привлечения инвестиций, сопровождения и реализации инвестиционных проектов, развития инвестиционной инфраструктуры региона, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.