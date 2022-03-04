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Госдума 10 и 11 марта обсудит второй пакет законопроектов о поддержке экономики и граждан

Спикер палаты Вячеслав Володин напомнил, что 4 марта Госдума проводит дополнительное пленарное заседание

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госдума на дополнительных пленарных заседаниях 10 и 11 марта планирует рассмотреть второй пакет правительственных законопроектов, направленных на поддержку экономики и граждан в условиях санкций. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в пятницу.

"На следующей неделе дополнительно еще соберемся 10 и 11 марта, учитывая, что правительство подготовит второй пакет законодательных инициатив для того, чтобы поддержать и экономику, и граждан, и многие вопросы решить именно в условиях серьезного вызова, связанного с санкциями", - отметил Володин.

Он напомнил, что 4 марта Госдума проводит дополнительное пленарное заседание, на котором депутаты намерены рассмотреть в том числе пакет правительственных законопроектов, направленных на поддержку экономики и граждан в условиях санкций, который поступил в Думу в четверг. Как подчеркнул Володин, депутатам необходимо "объединиться и сделать все для того, чтобы, с одной стороны, преодолеть вызовы, с другой стороны, поддержать" российских граждан и экономику страны.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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