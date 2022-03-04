Ассоциация туроператоров предложила возобновить программу туристического кешбэка в марте

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила в Ростуризм предложения по мерам поддержки туристической отрасли в связи с текущей геополитической ситуацией, одно из них касается возобновления продаж туров по России с кешбэком в марте. Об этом сообщила ассоциация.

"По мнению АТОР, для стимулирования спроса на туры по России, который в конце февраля упал в 2-3 раза, необходимо уже в марте продолжить программу туристического кешбэка, в том числе на период высокого сезона, и выделить на нее дополнительные средства", - говорится в сообщении.

В случае нехватки средств можно исключить из акции в летние месяцы курортные направления, которые и так пользуются повышенным спросом в этот период - это Краснодарский и Ставропольский края, Московская и Ленинградская области и другие, отметили в ассоциации.

По оценке АТОР, также важно стимулировать туроператоров по въездному туризму разрабатывать новые направления для привлечения туристов в Россию из открытых стран. В частности, предлагается включить въездные чартерные рейсы и блоки мест на речных круизных судах и железнодорожном транспорте, обслуживающих иностранных туристов, в программу коммерческих чартерных воздушных перевозок пассажиров, в отношении которых предоставляются субсидии на государственную поддержку туроператоров.

Ассоциация предлагает включить в программу государственного субсидирования не только чартерные программы по России, но и блоки мест туроператоров на всех внутренних рейсах. Для реализации этих предложений необходимо будет увеличить объем финансирования субсидированных туристических перевозок в сегменте внутреннего туризма минимум в 2-3 раза - до 4 млрд рублей в год, отметили в АТОР.