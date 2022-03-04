Торги на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня закрылись снижением котировок

ШАНХАЙ, 4 марта. /ТАСС/. Торги на фондовых биржах материкового Китая завершились в пятницу снижением основных индексов. Негативная динамика наблюдается на них третий день подряд, свидетельствуют данные с сайтов площадок Шанхая и Шэньчжэня.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, снизился на 0,96%, до отметки 3 447,649. Индекс SSE 50, включающий акции 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"), ушел вниз на 1,12%. Индекс высокотехнологичной площадки Star Market снизился на 0,56%. Спад отмечен по всем основным сводным индексам. Сильнее всего ушли вниз акции компаний, связанных с промышленностью, базовыми материалами и финансами.

В минусе закрылись торги и на фондовой бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" упал на 1,37%, до отметки 13 020,46. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 ушел вниз на 1,21%.

Снижение котировок на фондовых рынках материкового Китая наблюдается на фоне продолжающегося роста цен на нефть и опасений нарастания инфляционных процессов. С 4 марта власти Китая подняли розничные цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке. Инвесторы также продолжают внимательно отслеживать ситуацию вокруг конфликта на Украине и вводимых против РФ санкций.