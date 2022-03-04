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Заемщики Фабрики проектного финансирования получат защиту от роста ставки ЦБ

В госкорпорации указали, что этот финансовый инструмент имеет долгосрочное влияние на развитие страны

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Инициаторы проектов Фабрики проектного финансирования получают от ВЭБа компенсацию на покрытие разницы между текущим значением ключевой ставки (20% годовых) и зафиксированными в договорах, направленных на хеджирование процентных рисков, максимальными значениями ключевой ставки (на уровне 6,5 - 7,5% годовых).Об этом говорится в пресс-релизе госкорпорации.

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"Фабрика является максимально комфортной для инвесторов с точки зрения капитала и резервирования. Государство предоставляет гарантии инвесторам в случае повышения ключевой ставки ЦБ, так как Фабрика - важный финансовый инструмент, который имеет долгосрочное влияние на развитие страны. Если конъюнктура на рынке ухудшается, и ключевая ставка повышается, то размер компенсации бизнесу разницы растет. Это дает уверенность рынку", - отметил первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов.

"Несмотря на повышение ключевой ставки, по проектам Фабрики проектного финансирования с учетом субсидии ставки остаются на комфортном для инвесторов уровне. ВЭБ продолжит в полной мере исполнять все обязательства по поддержке проектов Фабрики", - также сообщил заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун.

Фабрика проектного финансирования реализует более 20 крупных долгосрочных инвестиционных проектов в здравоохранении, инфраструктуре, промышленности высоких переделов и ряде других отраслей. Общая стоимость проектов превышает 1 трлн руб. При реализации проектов Фабрики средства инициаторов проектов составляют не менее 20% от общего объема, остальные инвестиции обеспечивают ВЭБ.РФ и коммерческие банки-партнеры по синдикатам.

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