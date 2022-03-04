Туроператоры предложили отсрочить выплаты за несостоявшиеся из-за новых ограничений туры

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила в Ростуризм обращение с предложением перенести сроки возврата средств туристам за отмененные из-за новых ограничений путевки. Об этом сообщили в ассоциации в пятницу.

"АТОР предлагает в условиях нынешнего кризиса применить механизм переноса выплат денежных средств туристам, чьи туры не состоялись из-за введенных ограничений, аналогичный тому, который применялся во время ковида. Также, считают в АТОР, нужно утвердить право туроператора на отсрочку до 2023 года выплат за аннулированные из-за запрета полетов турпродукты и отдельные туристские услуги", - говорится в сообщении.

При этом турист имеет безусловное право в течение этого срока выбрать любой тур или услугу из ассортимента туроператора на сумму первоначального платежа, подчеркнули в ассоциации. АТОР также предлагает компенсировать туроператорам затраты на вывоз туристов из закрытых зарубежных стран, незапланированную оплату билетов и отелей для них.

Решить проблему последствий санкций против перевозчиков в ассоциации предлагают путем согласования внутренних и международных рейсов из российских аэропортов для авиакомпаний из дружественных стран, предоставления возможности российским авиакомпаниям осуществлять внутренние и международные перелеты под флагами других стран при условии сохранения штата авиакомпании.

Кроме того, для снижения негативного воздействия антироссийских санкций на отрасль АТОР предлагает применить меры поддержки туроператоров на период до конца 2023 года. В частности, освободить туроператоров в сфере въездного и выездного туризма от налоговых и других проверок, предоставить им налоговые льготы. Другие предложения АТОР касаются льготных кредитов, субсидий и компенсаций уволенным работникам.

Закон о туризме

АТОР также направила в Ростуризм обращение с предложением отсрочить принятие нового закона о туризме в связи с текущей геополитической ситуацией и ее последствиями для отрасли.

"В АТОР считают необходимым ввести до конца 2023 года общий мораторий на законодательные акты, существенно меняющие либо ухудшающие условия ведения предпринимательской деятельности в сфере туризма. Речь идет о таких изменениях, как ввод электронной путевки, полная замена отраслевого законодательства и прочее. Принимать новый закон о туризме (в целом поддержанный ранее ассоциацией) логично было бы после кризиса", - говорится в сообщении.

Для сохранения относительной стабильности на рынке и снижения рисков безработицы в сфере туризма АТОР предлагает до конца 2023 года ввести мораторий на банкротство туроператоров, а также мораторий на совершение исполнительных действий и применение мер принудительного исполнения решений судов по исполнительным листам в отношении туроператоров.

Кроме того, ассоциация предлагает предоставить туроператорам возможность использовать средства фондов персональной ответственности туроператоров без обязательств их дальнейшего пополнения для выплат туристам по несостоявшимся из-за отмены полетных программ турам, а также временно разрешить использование средств резервного фонда для выплаты туристам прямых компенсаций за отмененные путевки. Для этого должны быть внесены соответствующие изменения в отраслевой закон, подчеркнули в АТОР.

В ассоциации предлагают ввести до конца 2022 года еще один мораторий - на исключение из Единого реестра туроператоров из-за недостаточного размера финансового обеспечения ответственности туроператора.

О проекте нового закона о туризме

В конце декабря 2021 года Ростуризм подготовил и представил для общественного обсуждения проект нового закона о туризме. Законопроектом, в частности, предлагается пересмотреть систему финансовых гарантий туроператоров и создать фонд коллективной ответственности. Туроператоры, работающие как на внутреннем, так и на выездном рынке, будут делать отчисления в фонд с каждого проданного тура.

Предельный размер выплаты на каждого туриста в случае банкротства туроператора пока обсуждается, он может составить около 40 тыс. рублей на человека, отметили в Ростуризме. Деньги коллективного фонда будут храниться на счетах Казначейства и направляться только на возмещение или вывоз туристов.