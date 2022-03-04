Опрос: доля россиян, понимающих, что такое инфляция, увеличилась в 2022 году до 76%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Доля россиян, понимающих, что такое инфляция, увеличилась в 2022 году до 76% против 66% четыре года назад, свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ (есть в распоряжении ТАСС).

"Исследования НАФИ показывают, что за последние четыре года выросла доля россиян, которые понимают, что такое инфляция (рост на 10 п. п., до 76%), и как ее рост влияет на стоимость жизни. Респондентов просили подтвердить или опровергнуть суждение о том, что высокая инфляция означает быстрый рост стоимости жизни. Правильный ответ - суждение верно", - указано в исследовании.

Также в документе отмечается, что больше россиян стали правильно рассчитывать влияние инфляции на покупательную способность (в 2018 году правильно рассчитывали 48% опрошенных, в 2022 году - 60%). Респондентов просили ответить, что произойдет с покупательной способностью определенной суммы денег за год при годовой инфляции в 10% (правильный ответ - "через год на эту сумму денег можно будет купить меньше, чем сегодня").

В опросе указывается, что самый высокий уровень понимания инфляции и ее влияния наблюдается у мужчин старше 40 лет, жителей крупных городов, имеющие высокий доход и высшее образование. Молодые люди и сельские жители, наоборот, демонстрируют более низкий уровень знаний в этих вопросах, говорится в исследовании.

Аналитический центр НАФИ провел всероссийский опрос в январе 2022 года. В нем участвовали 1 тыс. человек в 53 регионах России в возрасте от 18 лет и старше. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Об инфляции

Инфляция - это повышение цен на товары и услуги, при которой зарплаты или доходы потребителей не меняются и, таким образом, их покупательная способность снижается. Это означает, что на ту же сумму денег, что и раньше, можно купить меньше товаров.