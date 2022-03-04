НРД приостановил проведение операций покупки и продажи иностранной валюты

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Национальный расчетный депозитарий (НРД) с 3 марта 2022 года временно приостановил оказание клиентам услуги по проведению операций покупки и продажи иностранной валюты, а также не осуществляет переводы с конверсией. Об этом говорится в сообщении депозитария.

Приостановка действует до момента получения необходимой информации об условиях обработки информационных потоков банками - корреспондентами НРД в евро (EUR), английском фунте стерлингов (GBP), швейцарском франке (CHF) и канадском долларе (CAD).

В НРД добавили, что после получения официальной информации об условиях проведения расчетных операций клиентам незамедлительно будет направлено соответствующее уведомление.