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НРД приостановил проведение операций покупки и продажи иностранной валюты

В НРД сообщили, что после получения официальной информации об условиях проведения расчетных операций клиентам будет направлено уведомление

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Национальный расчетный депозитарий (НРД) с 3 марта 2022 года временно приостановил оказание клиентам услуги по проведению операций покупки и продажи иностранной валюты, а также не осуществляет переводы с конверсией. Об этом говорится в сообщении депозитария.

Приостановка действует до момента получения необходимой информации об условиях обработки информационных потоков банками - корреспондентами НРД в евро (EUR), английском фунте стерлингов (GBP), швейцарском франке (CHF) и канадском долларе (CAD).

В НРД добавили, что после получения официальной информации об условиях проведения расчетных операций клиентам незамедлительно будет направлено соответствующее уведомление.

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