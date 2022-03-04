{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ФАС увеличит оперативность выдачи предостережений за необоснованные прогнозы о росте цен

Предполагается сократить срок внутриведомственных процедур до двух рабочих дней

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. ФАС России готовится сократить срок выдачи предостережений, в том числе за публичные необоснованные прогнозы о росте цен, сообщает пресс-служба регулятора.

"В целях оперативного контроля за ценовой ситуацией на социально значимых товарных рынках ФАС России планирует сократить сроки подготовки документов, касающихся реализации мер антимонопольного реагирования. Предполагается сократить срок внутриведомственных процедур, связанных с выдачей предостережения, до двух рабочих дней", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что данная мера реагирования применяется за публичные заявления, которые могут повлечь за собой заключение антиконкурентного соглашения или привести к формированию на рынке искусственного ажиотажного спроса.

На сегодняшний день предельный срок выдачи предостережений составляет 10 дней.

Теги
Россия
Около 8% продавцов московской вторички приостановили сделки с жильем
Для рынка это не считают критичным, сообщили в "НДВ Супермаркет недвижимости"
Читать полностью