ФАС увеличит оперативность выдачи предостережений за необоснованные прогнозы о росте цен

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. ФАС России готовится сократить срок выдачи предостережений, в том числе за публичные необоснованные прогнозы о росте цен, сообщает пресс-служба регулятора.

"В целях оперативного контроля за ценовой ситуацией на социально значимых товарных рынках ФАС России планирует сократить сроки подготовки документов, касающихся реализации мер антимонопольного реагирования. Предполагается сократить срок внутриведомственных процедур, связанных с выдачей предостережения, до двух рабочих дней", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что данная мера реагирования применяется за публичные заявления, которые могут повлечь за собой заключение антиконкурентного соглашения или привести к формированию на рынке искусственного ажиотажного спроса.

На сегодняшний день предельный срок выдачи предостережений составляет 10 дней.