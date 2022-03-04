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Дума ввела штрафы за неприменение принудительных мер по заморозке денежных средств

Размер штрафов для юридических лиц составит от 300 тыс. до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании в пятницу приняла во втором и третьем чтении законопроект об административных штрафах за неприменение принудительных мер по замораживанию денежных средств и иного имущества.

Изменения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Ими вводится штраф для юридических лиц от 300 тыс. до 500 тыс. рублей за "неприменение принудительных мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, предусмотренных законодательством" о специальных экономических мерах и принудительных мерах.

Как отметила на заседании первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина, этот закон принят для поддержки российского бизнеса. "Мы являемся свидетелями беспрецедентного санкционного давления в отношении нашей страны. Каждый день мы узнаем о новых экономических санкциях", - отметила она.

По словам Панькиной, правительство внесло ряд предложений по поддержке отечественного бизнеса, этот закон интегрирует предложения по распространению амнистии капиталов, что поддержит отечественный бизнес.

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