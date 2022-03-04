В IKEA сообщили, что компания выполнит все обязательства по оплаченным заказам

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Шведская компания IKEA, объявившая о приостановке деятельности в России, выполнит обязательства по всем заказам, оплаченным до 3 марта включительно. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы компании.

"Все обязательства по оформленным и оплаченным заказам до 3 марта включительно будут исполнены", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы компании.

IKEA ранее сообщила о приостановке деятельности в России и Белоруссии. Как пояснили в пресс-службе компании, приостановка деятельности подразумевает, что группа Inter IKEA приостанавливает импорт и экспорт в России и Белоруссии, процессы производства в России, продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях IKEA в России.

IKEA реализует товары для обустройства дома. В России магазины IKEA открываются в составе семейных торговых центров MEGA . Сейчас работают 14 таких комплексов, три магазина формата IKEA-сити в Москве: в ТЦ "Авиапарк", ТРЦ "Мозаика" и ТРК "Европолис", а также восемь студий - три в Москве, четыре в Санкт-Петербурге и одна в Тюмени.