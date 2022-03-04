В Москве количество выявляемых фактов незаконной рекламы на транспорте увеличилось на 40%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Инспекторы Москвы зафиксировали почти 4 тыс. случаев размещения незаконной рекламы на транспортной инфраструктуре города в 2021 году. Количество выявляемых случаев на 40% превышает показатели 2020 года, сообщил ТАСС в пятницу руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

"В Москве установлены единые правила размещения рекламы, в соответствии с которыми расклейка листовок, объявлений и других материалов на объектах транспортной инфраструктуры запрещена. Только с начала года инспекторы ГКУ "Организатор перевозок" выявили почти 1 тыс. случаев незаконной рекламы, административные меры применены почти к 100 организациям и частным лицам", - сказал Султанов.

Он добавил, что в 2021 году удалось устранить почти 4 тыс. единиц нелегальной рекламной продукции на транспортных объектах, в то время как в 2020 году - более 2,5 тыс. Рост показателей, по словам Султанова, связан с тем, что в городе увеличили количество проверок, а также привлекли больше специалистов.

Руководитель ведомства напомнил, что за размещение незаконной рекламы предусмотрен штраф для физических лиц в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 35 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

Также Султанов пояснил, в чем опасность незаконной рекламы. "Пассажир видит объявление, планирует воспользоваться услугой, не осознавая потенциальных рисков. Такие материалы наносят не только экономический ущерб и портят вид города, но и могут быть инструментом наживы для мошенников: под видом помощи юристов, риелторов, патронажных служб нарушители зачастую обманывают граждан, предлагают некачественные товары и услуги, берут и не возвращают предоплату, незаконно проникают в квартиры. Для пресечения незаконной деятельности ежедневно проводятся мониторинги, рейды", - подчеркнул он.