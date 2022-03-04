{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума в I чтении одобрила право кабмина устанавливать поэтапное раскрытие счетов эскроу

Также кабмин планирует упростить проведение государственной экологической и историко-культурной экспертиз

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госдума в первом чтении одобрила право правительства России устанавливать особенности по перечислению застройщикам жилья средства на счетах эскроу. Этот пункт содержится в законопроекте о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.

В законопроекте кабмину предлагается установить особенности и основания по перечислению застройщику денег дольщиков многоквартирного жилья и других объектов, которые хранятся на счетах эскроу.

Также кабмин планирует упростить проведение государственной экологической экспертизы и историко-культурной экспертизы и получит возможность подготавливать, утверждать и продлевать сроки действия документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию, размещения сведений в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

Теги
Россия
Глава МИД Британии призвала Европу распространить санкции на нефть и газ из России
Глава МИД Британии призвала Европу распространить санкции на нефть и газ из России
Читать полностью