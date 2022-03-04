"Русская платина" разрабатывает проект одного из крупнейших ветропарков в Арктике

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Компания "Русская платина" разрабатывает проект создания ветропарка на севере Красноярского края. Об этом сообщила заместитель генерального директора компании Марина Филиппова на Красноярском экономическом форуме в пятницу.

"Для того чтобы снизить свой углеродный след, мы рассматриваем возможность строительства ветряной электростанции. При условии реализации проекта, ветропарк "Русской платины" станет одним из самых крупных ветропарков в Арктике - не только в России, но и в мире", - сообщила Филиппова. По ее словам, мощность ветропарка может составить от 100 до 140 МВт, он будет работать круглый год.

Компания "Русская платина" на севере Красноярского края ведет разработку южной части месторождения Норильск-1 и Черногорского месторождения медно-никелевых руд. Филиппова отметила, что в планах компании строительство ТЭЦ, работающей на природном газе, обогатительной фабрики, также рассматривается возможность создания металлургического завода.

Красноярский экономический форум - 2022 проходит комбинированно в офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой стал Сибирский федеральный университет. Основная тема - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума. Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию восточных регионов России, долгосрочной стратегии.