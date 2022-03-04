Минпромторг предложил начать маркировать детскую воду

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Минпромторг предложил включить детскую воду в систему цифровой маркировки с 1 сентября 2022 года. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"Участники оборота упакованной воды в отношении упакованной воды [для детского питания], осуществляющие ввод в оборот указанной упакованной воды, наносят средства идентификации на указанную упакованную воду и представляют в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации и вводе в оборот указанной упакованной воды в соответствии с правилами, утвержденными настоящим постановлением, с 1 сентября 2022 года", - говорится в документе.

В комитете Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержали предложение Минпромторга. "Отсутствие требований к цифровой маркировке и прослеживаемости такой продукции позволяет недобросовестным участникам, мимикрируя под детскую воду, продолжить работу в "серой зоне", наполняя рынок потенциально опасной продукцией без возможности автоматического контроля ее оборота", - отметил член комитета Сергей Митин.

Введение маркировки помогает как потребителям, так и производителям. Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский отметил, что маркировка помешает появлению контрафакта, обезопасит потребителей, а особенно важно обеспечить здоровье детей. Также данная мера способствует созданию добросовестной конкуренции в данной отрасли, обеспечивает должный контроль государства за использованием такого важного природного ресурса как питьевая вода, и главное - будет гарантировать качество воды для потребителя, считает он.

Что касается производителей, то самым большим преимуществом внедрения системы цифровой маркировки является возможность пресечения деятельности компаний, которые с нарушением требований законодательства добывали воду, а затем упаковывали ее, считает председатель наблюдательного совета Baikalsea Company Максим Сурнин.

"От этого могут страдать потребители, в то же время снижается доверие к добросовестным производителям, а нередко в результате такой деятельности наносится невосполнимый урон уникальным природным экосистемам, месторождениям природной воды. Поэтому маркировка важна, так как дает подтверждение подлинности продукции, а, следовательно, ее качества. По этой причине мы считаем целесообразным также маркировать детскую воду", - добавил он.

С 1 декабря 2021 года производители и импортеры минеральной воды уже маркируют свою продукцию, а с 1 марта этого года она станет обязательной для остальных видов упакованной питьевой воды, за исключением предназначенной для детского питания.