Госдума приняла закон об отмене НДС при реализации банками драгметаллов физлицам

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, которым от НДС освобождаются операции по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам с изъятием из банковских хранилищ. Закон, инициированный депутатом Госдумы, членом комитета по бюджету и налогам Владиславом Резником, вносит соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ.

Концепцией закона является урегулирование вопроса использования драгметаллов в слитках в инвестиционных целях физическими лицами, говорится в пояснительной записке. Сейчас приобретение гражданами драгметаллов (за исключением монет) облагается НДС (по ставке 20%), в том числе реализуемых банками в форме слитков при их изъятии из хранилища банка. "Действующая система налогообложения является основным препятствием для использования драгоценных металлов гражданами в качестве инструмента инвестирования и дедолларизации экономики", - указывает автор закона.

По оценкам экспертов, потенциальный спрос со стороны граждан на драгоценные металлы в слитках составляет до 50 тонн в год (15% от производства). Во многих странах мира, где инвестиционное золото НДС не облагается, фиксируется высокий спрос на драгоценные металлы со стороны частного сектора (Германия, США, Китай, Индия, Таиланд и др.), говорится в сопроводительных материалах к документу.

Также законом предлагается запретить применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли (как при закупке металла, так и при реализации ювелирных изделий).

"Принятие законопроекта позволит предоставить гражданам альтернативный инструмент накопления средств, не имеющий кредитного и валютного риска, привлечь дополнительные инвестиции в золотодобывающую отрасль, ликвидирует теневой оборот лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, и увеличит поступления в бюджетную систему по НДС, налогу на прибыль добывающих компаний, организаций и банков", - считает автор документа.

Правительство РФ поддержало принятие закона.