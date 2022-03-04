Минфин надеется, что ЦБ удастся вернуть доступ к замороженным резервам путем переговоров

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Министерство финансов России надеется, что Банку России удастся вернуть доступ к замороженным из-за санкций резервам путем переговоров, при этом серьезных негативных последствий для бюджета РФ пока не ожидается. Об этом заявила замминистра финансов Ирина Окладникова.

"Мы проводим сейчас оценку тех санкций, которые введены. Финансовую оценку, оценку последствий. Но, конечно, мы рассчитываем на то, что соответствующие средства в рамках последующих переговорных позиций будут доступны ЦБ и никаких крупных финансовых последствий для бюджетной системы они не принесут", - сказала она в ходе заседания Госдумы.

Кроме того, она выразила уверенность, что государство выполнит все социальные бюджетные обязательства, запланированные на 2022 год. "В настоящее время мы точно уверены, что нам достаточно средств на исполнение всех обязательств, которые были предусмотрены на текущий год", - подчеркнула Окладникова.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.