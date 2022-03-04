В Минцифры заявили, что бесплатные TLS-сертификаты обеспечат доступность сайтов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Нормативно-правовые акты, регулирующие работу национального удостоверяющего центра по бесплатной выдаче TLS-сертификатов (обеспечивают безопасность сайта и сохранность персональных данных - прим. ТАСС) российским юридическим лицам, будут приняты в ближайшее время, это поможет пользователям сохранить безопасный доступ к сайтам, говорится в сообщении Минцифры.

"В ближайшее время будут приняты нормативно-правовые акты, регулирующие работу национального удостоверяющего центра по бесплатной выдаче TLS-сертификатов российским юридическим лицам. Это поможет пользователям сохранить безопасный доступ к сайтам, у которых был отозван TLS", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что получить TLS-сертификат можно будет на портале госуслуг в полностью дистанционном режиме. Все браузеры и операционные системы должны будут поддержать работу TLS-сертификатов на сайтах, которые их получат.