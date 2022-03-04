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Японское агентство JCR понизило рейтинг РФ до B+ с негативным прогнозом

ТОКИО, 4 марта. /ТАСС/. Японское агентство JCR (Japan Credit Rating Agency) понизило кредитный рейтинг РФ с BBB до B+ с негативным прогнозом. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении.

"Вслед за решениями [властей] США, Европы и Японии ввести мощные финансовые санкции против России в ответ на вторжение российской армии на Украину, 1 марта рейтинг был поставлен на пересмотр", - отметили в JCR и подчеркнули что в итоге рейтинг был понижен на пять ступеней. В JCR добавили, что продолжат следить за развитием ситуации.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "ВВ+" до "CCC-" и долгосрочный рейтинг в национальной валюте с "ВВВ-" до "CCC-".

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