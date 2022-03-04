КАЛИНИНГРАД, 4 марта. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат (КЯК, входит в состав Ростеха) принял решение заморозить цены на реализуемый потребителям ценный минерал - янтарь-сырец на шесть месяцев, сообщила пресс-служба предприятия.

"Для поддержки российских переработчиков и производителей ювелирных изделий с янтарем, украшений, сувениров, иной продукции с использованием солнечного камня Калининградский янтарный комбинат заморозил цены на сырье на полгода", - рассказали в пресс-службе.

По словам генерального директора предприятия Михаила Зацепина, на которого ссылается пресс-служба, здесь считают "целесообразным зафиксировать отпускные цены на янтарное сырье в связи с осложнившейся ситуацией в мировой экономике, нестабильным курсом рубля".

"Сейчас мы определили временной диапазон такого моратория на полгода, затем будем действовать в зависимости от развития ситуации. Калининградский янтарный комбинат является единственным предприятием, где представители янтарной отрасли закупают янтарь для дальнейшей работы. И заморозить в такой сложный момент цены на сырье, без которого многие художники, представители малого бизнеса могут столкнуться с серьезными проблемами, с нашей стороны, это очень важный и социально-значимый шаг", - считает гендиректор.

В пресс-службе также отметили, что в 2022 году на янтарном комбинате запланировано 11 аукционов для художников, представителей крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства. В ходе торгов предполагается продать более 57 тонн янтаря.

АО "Калининградский янтарный комбинат" образовано 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. В 2021 году добыто 575 тонн янтаря. Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков. Янтарный комбинат является предприятием полного цикла - от добычи сырья до изготовления готовой ювелирной и сувенирной продукции.