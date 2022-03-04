En+ Group планирует пересчитать инвестиции в проекты ГЭС после стабилизации на рынке

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. En+ Group планирует пересчитать объем инвестиций в строительство гидроэлектростанций после стабилизации ситуации на рынке. Об этом журналистам сообщил глава энергетического бизнеса группы Михаил Хардиков в кулуарах Красноярского экономического форума.

"Конечно, будем пересчитывать . Как только мы поймем, какие цены на рынке. Все поставщики, с которыми были подписаны контракты, подтверждают исполнение обязательств. С теми, с кем не было подписано, коммерческие предложения идут на пересмотр", - отметил он.

В настоящее время группа планирует строительство пяти ГЭС: Мокской, Нижне-Богучанской, Мотыгинской, Крапивинской и Тельмамской. При этом по двум последним проекты уже прошли стадию разработки предТЭО. Проект Крапивинской станции прошел этап общественных слушаний, ГЭС находится в высокой степени готовности, однако всем проектам, по словам Хардикова, необходимы прозрачные механизмы окупаемости.

В ценах 2021 года стоимость строительства Нижнебогучанской ГЭС оценивалась в 89 млрд рублей, Мотыгинской ГЭС - 97 млрд рублей, Тельмамской ГЭС - 100 млрд рублей.

О компании

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые производства мощностью 3,9 млн т в год (через контрольный пакет в "Русале").

Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.

Красноярский экономический форум-2022 проходит 2-4 марта комбинированно - в офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. Основная тема форума - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.