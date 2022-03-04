МОСКВА, 4 марта./ТАСС/. "Яндекс Дзен" временно переводит свою ленту на формат подписок, пользователи будут видеть в ленте только тех авторов, которых выбрали сами. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"За последние дни на платформе "Яндекс Дзен" стремительно вырос объем контента, а также значительно изменился его контекст. В таком случае невозможно добиться высокого качества персонализации. В ближайшее время пользователи будут сами решать, какой контент они хотят читать и смотреть", - отметили в компании.

В "Яндексе" добавили, что пользователи увидят в ленте публикации от каналов, на которые подписались, а новой аудитории платформа предложит выбрать каналы и настроить ленту под свои интересы.

"Одновременно "Дзен" трансформирует монетизацию авторов и медиа в сторону подписок - теперь платформа будет платить не за показы рекламы в контенте, а за работу с подписчиками. Чтобы поддержать блогеров, которые столкнутся с падением доходов, компания проинвестирует собственные средства на выплаты авторам", - пояснили в компании.