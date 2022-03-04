Титов просит Мишустина о моратории на уплату штрафов бизнесом на три месяца из-за санкций

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину обновленный перечень мер для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкций. Предложения касаются введения временного моратория на все штрафы и пени, предоставления выплат на поддержку сотрудников, расширения амнистии капитала и многого другого, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе уполномоченного.

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"Поскольку размер штрафов и пеней привязан к ключевой ставке, а она резко увеличена, ввести полный мораторий на уплату всех штрафов и пеней на три месяца с возможностью последующего продления", - привели в пресс-службе выдержки из письма Титова.

Бизнес-омбудсмен также предложил "предоставить отсрочку по уплате оставшейся части налогов за 2021 год и налогов за первый квартал 2022 года", "ввести мораторий на повышение кадастровой стоимости недвижимого имущества", "отменить авансирование по налогу на прибыль на один год". Кроме того, установить ставку налога на имущество 0% на два года для производственных предприятий.

Помимо этого, Титов попросил "понизить до 12% ставку страховых взносов для всех субъектов предпринимательской деятельности - независимо от вида деятельности, размера и специальных режимов льготирования". Взамен оплату страховых взносов предлагается распространить на все доходы физических лиц, включая дивиденды от предпринимательской деятельности.

Кредиты и госконтракты

Титов выступил за мораторий на выплату основного долга по уже выданным кредитам, сохранив обязательность выплаты процентов. Также он рекомендовал "временно исключить невыполнение ковенантов в качестве основания к расторжению кредитных договоров, или снижения кредитного рейтинга заемщика".

Инициатива по льготным кредитам: списать задолженность по льготным кредитам по программе ФОТ 3.0 в размере 20% от суммы долга.

Также предлагается предоставить поддержку в виде "выплат для сохранения рабочих мест" сроком на один год на условиях освобождения от обязанности возврата полученных средств в случае сохранения 100% рабочих мест.

Ряд инициатив касаются исполнения госконтрактов. Так, в связи с изменениями курса рубля предлагается "разрешить государственным заказчикам пересматривать сумму заключенных до 24.02.2022 г. госконтрактов в соответствии с изменениями цен на рынке", "разрешить менять техническое задание, поскольку из-за запрета поставок многое нельзя выполнить по номенклатуре", "запретить накладывать штрафы, если изменения номенклатуры или задержки исполнения связаны с санкциями".

В числе прочего Титов предложил объявить мораторий на банкротство по долгам перед государством и государственными компаниями. Кроме того, увеличить до 50% авансы по контрактам, вновь заключаемым в рамках Федеральных законов от № 44-ФЗ (о госзакупках) и от № 223-ФЗ (о закупках компаний с госучастием).

Тарифы и валютная выручка

В перечне других предложений, обозначенных в письме, - "заморозить тарифы ресурсных монополий сроком на один год, исключить авансирование при оплате электроэнергии", "не взимать плату за аренду государственного имущества сроком на один год при долгосрочной аренде".

Также Титов рекомендовал увеличить производителям экспортной продукции несырьевого сектора, технологическим компаниям срок обязательной продажи валютной выручки с трех дней до одного месяца с момента зачисления ее на счет. Еще одна инициатива - ввести для таких компаний мораторий на штрафы за невозврат валютной выручки.

Кроме этого, предложено расширить амнистию капитала - в течение двух лет не считать доходом репатриированные прямые инвестиции или инвестиции с неподтвержденным источником.

"Представленные предложения предложено рассмотреть на правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций. Состав комиссии, в свою очередь, предложено расширить за счет федерального бизнес-омбудсмена, руководителя комитета по малому и среднему предпринимательству Госдумы, а также представителей ведущих предпринимательских объединений. Аналогичные оперативные штабы предлагается сформировать в каждом из регионов", - добавили в пресс-службе Титова.