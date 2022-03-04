Дума приняла в I чтении законопроект о порядке утилизации контрафактного табака

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании в пятницу приняла в первом чтении законопроект, который позволит утилизировать изъятую контрафактную табачную продукцию, а также оборудование для ее производства. Авторами инициативы выступила группа депутатов от фракций "Единая Россия" и ЛДПР.

Законопроектом предлагается утилизировать изъятые из незаконного оборота табачные изделия в порядке, установленном правительством РФ. В частности, согласно инициативе, "изъятые табачные изделия и технологическое оборудование предлагается фиксировать на фото- или видеосъемку, а также по возможности опечатывать, документ о месте нахождения вещественного доказательства по решению следствия может быть приобщен к материалам дела".

Законопроект предусматривает, что "изъятые из незаконного оборота табачные изделия, а также основное технологическое оборудование и иные предметы, используемые для производства табачных изделий, находящихся в незаконном обороте, подлежат уничтожению, утилизации в порядке, установленном правительством Российской Федерации".

Как указано в пояснительной записке, законопроект подготовлен "в целях пресечения возможности попадания нелегальной табачной продукции на рынок, а также экономии бюджетных средств, затрачиваемых на длительное хранение" этой продукции. Законопроект распространяется в том числе на контрафактные вейпы и электронные сигареты.