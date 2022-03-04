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Минфин приостанавливает размещение ОФЗ для физических лиц с 9 марта

Минфин РФ приостанавливает размещение ОФЗ для физических лиц с 9 марта - министерство.

Продажи "Автоваза" в России в феврале упали на 21%
Они составили 22,378 тыс. автомобилей
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