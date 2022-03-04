Налоговая служба Белгородской области предоставит отсрочку по уплате задолженностей

ТАСС, 4 марта. Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области для поддержки бизнеса и жителей региона сократит срок рассмотрения заявлений налогоплательщиков и предоставит отсрочку по уплате задолженностей, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области намерено принять меры, направленные на поддержку бизнеса и граждан в сложившихся экономических условиях. В планах - сократить срок рассмотрения заявлений и начать предоставлять отсрочку по уплате задолженностей", - говорится в сообщении.

Так, планируется сократить срок рассмотрения заявлений налогоплательщиков на возврат переплаты по налогам с одного месяца до двух недель, до одного месяца сократят срок рассмотрения заявлений на возмещение НДС налогоплательщиков, в работе которых не усматриваются риски нарушений налогового законодательства. Также в регионе появится возможность получения отсрочек и рассрочек по уплате налоговой задолженности.

"Предоставление физическим лицам имущественных налоговых вычетов по НДФЛ также будет проходить в ускоренном порядке. Налоговая служба региона планирует уменьшить этот срок с 4 до 2,5 месяцев", - добавили в пресс-службе.