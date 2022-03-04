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Headhunter прекратил программу обратного выкупа акций

Headhunter прекратил программу обратного выкупа акций - компания.

Бизнес Карелии получит поддержку в условиях внешних санкций
Изменения коснутся предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и работающих в определенных областях
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