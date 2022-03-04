Итальянское агентство SACE приостановило оценку новых проектов в России и Белоруссии

РИМ, 4 марта. /ТАСС/. Итальянское экспортно-кредитное агентство SACE временно приостанавливает оценку новых проектов в России и Белоруссии из-за "ухудшения рисков на территориях, затронутых конфликтом между Россией и Украиной". Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении агентства.

Отмечается, что SACE "будет продолжать внимательно следить за ситуацией, обновляя свою позицию в зависимости от дальнейшего развития событий".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.