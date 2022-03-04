"Морская электричка" заработает на СМП через семь-девять дней

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Атомный контейнеровоз "Севморпуть" Росатомфлота (предприятие госкорпорации "Росатом") за нынешнюю зимне-весеннюю навигацию планирует выполнить до трех рейсов от Мурманска до Енисейского залива в режиме "морской электрички". Как сообщила в пятницу пресс-служба Росатомфлота, в ближайший рейс контейнеровоз отправится ориентировочно 11-13 марта.

В настоящее время контейнеровоз стоит под погрузкой в порту Мурманска. Всего на борт планируется взять около 6 тысяч т генерального груза. Погрузочные работы займут 7-9 дней, после чего "Севморпуть" возьмет курс на полуостров Таймыр. В Енисейском заливе и в акватории реки Енисей его возьмет под проводку атомный ледокол "Сибирь" (судно Росатомфлота). Переход из порта Мурманск к точке выгрузки продлится до девяти дней.

При содействии атомохода "Сибирь" контейнеровоз "Севморпуть" встанет к ранее подготовленному ледовому причалу в припае реки Енисей. По словам директора по судоходству Росатомфлота Леонида Ирлицы, выгрузка строительных материалов будет проводиться на необорудованный берег при помощи судовых кранов.

Ранее в интервью ТАСС заместитель директора дирекции Северного морского пути (СМП) госкорпорации "Росатом" Максим Кулинко заявил, что Росатом намерен сделать каботажные перевозки по СМП с помощью атомного контейнеровоза "Севморпуть" регулярными и по четкому расписанию. "Задачи, которые нам ставит государство, - это обеспечить развитие Северного морского пути в качестве полноценного морского коридора, который увязывает Дальний Восток с Северо-Западом России. И в этой части важнейшим элементом для решения этой задачи является движение по расписанию. Можно сказать, это "морская электричка", которую мы предполагаем запустить, начиная уже с будущего [2022] года", - сказал Кулинко.

Контейнеровоз "Севморпуть"

Атомный контейнеровоз "Севморпуть" - единственное транспортное судно с ядерной энергетической установкой. Контейнеровоз был построен в Керчи на судостроительном заводе "Залив". Заложен 2 ноября 1984 года, спущен на воду 20 февраля 1986 года. Введен в эксплуатацию 31 декабря 1988 года. С момента подъема флага и начала работ контейнеровоз "Севморпуть" прошел 302 000 миль, перевез более 1,5 млн т грузов, осуществив за это время всего лишь одну перезарядку ядерного реактора.

Длина - 260,3 м, ширина - 32,2 м, водоизмещение - 61 тыс. тонн. Мощность главной установки - 40 тыс. л. с., скорость хода на чистой воде - 20 узлов. Способен перевозить контейнеры ISO 20 (1 320 шт.) и ISO 40 (428 шт.). Судно способно самостоятельно идти в сплошных ровных ледяных полях толщиной до 1 метра со скоростью около двух узлов. Атомная энергетическая установка судна не ограничивает дальность плавания. Вспомогательная установка позволяет обеспечить дальность плавания до 6 000 миль при приеме полного запаса дизельного топлива. Обводы и прочность корпуса позволяют использовать судно в арктическом бассейне под проводкой ледокола, а также при самостоятельном плавании в ледовых полях.