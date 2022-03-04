Дума приняла постановление о проведении дополнительных заседаний 10 и 11 марта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госдума приняла постановление о проведении двух дополнительных пленарных заседаниях палаты 10 и 11 марта.

Проект постановления внесла на рассмотрение депутатов комиссия Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности палаты в четверг. "Провести 10 и 11 марта 2022 года в 10 часов дополнительные заседания Государственной думы", - отмечается в документе.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что депутаты проведут дополнительные пленарные заседания 4, 10 и 11 марта, на которых будут рассмотрены предложения правительства РФ по поддержке граждан, регионов и экономики РФ в целом.