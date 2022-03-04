Госдума одобрила в I чтении снижение максимальных ставок и полной стоимости кредитов МФО

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий снижение максимального размера ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам (займам), выдаваемым микрофинансовыми организациями (МФО), с 1% до 0,8% в день. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Также законопроект предусматривает снижение максимального значения полной стоимости потребкредита (займа) с 365% до 292% годовых и установление максимального размера суммы всех платежей по договору потребкредита (займа) сроком до года до 130% от суммы предоставленного кредита.

На фоне пандемического кризиса реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года упали на 3,5%. Кроме того, отмечается значительный рост закредитованности населения, указывают авторы законопроекта.

"При установлении ограничения в 0,8% в день общая экономия заемщиков по процентным платежам по займам может составить порядка 5 млрд руб. в год, что окажет позитивное влияние на доступность финансовых услуг для населения и будет способствовать снижению долговой нагрузки граждан", - говорится в пояснительной записке. Как отмечается в сопроводительных материалах к документу, анализ бизнес-моделей МФО позволяет сделать вывод о наличии у части компаний резервов для продолжения деятельности в условиях снижения процентной ставки.

Для обеспечения достаточного времени для адаптации бизнес-моделей профессиональных кредиторов к новым требованиям предлагается установить 90-дневный срок вступления закона в силу, за исключением положения о снижении максимального размера суммы всех платежей по договору потребительского кредита (займа) сроком до года, которое вступает в силу 1 июля 2022 года.

Как сообщил ранее Анатолий Аксаков, в ходе обсуждения законопроекта выдвигались разные предложения, в том числе снизить эту ставку до 0,5%. При этом, как отмечал ранее один из авторов законопроекта Константин Бахарев, было решено остановиться на компромиссном варианте 0,8%, который "не разрушит рынок".

Ранее директор департамента микрофинансового рынка ЦБ РФ Илья Кочетков подчеркивал, что снижение ставки до 0,8% уже затронет 75% договоров займов, которые есть на рынке, это "уже значительнейшее изменение бизнес-модели будет по всему рынку фактически".