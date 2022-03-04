Госдума 10 марта заслушает глав МЭР и ФАС по вопросу ограничения роста цен

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла постановление о приглашении на пленарное заседание палаты 10 марта министра экономического развития Максима Решетникова и главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского. Они выступят с информацией по вопросу неотложных мер по ограничению роста цен на внутреннем рынке.

Проект постановления внес на рассмотрение в пятницу палаты комитет Госдумы по контролю по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. "Пригласить на заседание Государственной думы 10 марта 2022 года в 10 часов министра экономического развития РФ М. Г. Решетникова и руководителя Федеральной антимонопольной службы М. А. Шаскольского с информацией по вопросу неотложных мер по ограничению роста цен на внутреннем рынке", - отмечается в документе.