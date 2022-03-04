ФТС России планирует запустить сервисы для авиапассажиров до конца марта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России запустит приложение для авиапассажиров, а также сервис для граждан, впервые пересекающих границу, до конца первого квартала этого года, сообщил в интервью ТАСС глава ФТС Владимир Булавин.

"Они касаются двух категорий граждан. Первые - это те, кто часто пользуются авиацией, у них возникают вопросы, нужно ли заполнять декларацию, как заполнять, на что обратить внимание, что нужно предпринять, когда человек, скажем, хочет провести ювелирные изделия, оружие, культурные ценности. Мы планируем создать мобильное приложение, благодаря которому гражданин, столкнувшийся с некими вопросами при заполнении пассажирской декларации, может в простой и удобной форме получить все ответы. Планируется запустить приложение после тестирования до конца первого квартала этого года", - рассказал Булавин.

Второй сервис будет доступен на сайте ФТС. "Это будет "сервис-подсказка" для тех, кто впервые пересекает границу воздушным, наземным или морским путем. Прописать там все вопросы, которые могут возникнуть, и алгоритмы их решения", - добавил глава ФТС.