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Санкции в отношении России

Борисов считает, что УрФО нужно сконцентрироваться на занятости и качестве жизни населения

По мнению зампредседателя правительства РФ, также важно, несмотря на санкции, продолжать инвестиционную деятельность и реализовывать проекты, которые уже были запущены

ТАСС, 4 марта. Регионы Уральского федерального округа (УрФО) должны сконцентрироваться на обеспечении занятости населения, влиянии инфляции и уровне жизни населения из-за введенных санкций. Об этом сообщил курирующий УрФО заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, слова которого приводит его аппарат.

"Он также добавил, что сегодня в фокусе внимания регионов должны быть ситуация с занятостью, влияние инфляции на доходы и уровень жизни населения", - говорится в сообщении по итогам совещания с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым, главами регионов округа, а также представителями руководства федеральных министерств и ведомств.

По словам Борисова, важно не останавливать инвестиционную активность и продолжать те проекты, которые уже были запущены и находятся в стадии, близкой к завершению. "Особенно если эти проекты напрямую связаны с задачей снижения зависимости от импорта. Правительство сегодня активно работает над планом первоочередных действий по развитию экономики. Все поступающие от регионов предложения будут оперативно рассматриваться с точки зрения включения в этот план", - сказал зампред правительства.

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Якушев, Владимир ВладимировичРоссияСанкции в отношении РоссииБорисов, Юрий Иванович
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