Подмосковный Мининвест усилил работу с бизнесом

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области усилило работу с предпринимателями, власти находятся в прямом контакте с бизнесом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

"Сегодня Мининвест усилил работу с бизнесом, для получения обратной связи и оперативного взаимодействия по любым вопросам. Со всеми инвесторами мы находимся в прямом контакте и готовы оказывать всю необходимую поддержку. На данный момент заявленные инвестиционные проекты в регионе продолжают реализовываться. В Подмосковье создана разнообразная промышленная инфраструктура - ОЭЗ, индустриальные парки, технопарки, где уже работает порядка 1,5 тыс. резидентов, выпускающих самую разнообразную продукцию. Совместно с управляющими компаниями этих территорий мы готовы оказать инвесторам поддержку для создания самых разных коллабораций с действующими предприятиями", - приводятся в тексте слова министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

Она также напомнила, что в Московской области на круглосуточный режим работы перешла горячая линия поддержки бизнеса. В четверг на нее поступило порядка 40 обращений.

"Уже вышел проект первого пакета федеральных мер поддержки бизнеса. Сейчас мы активно работаем с предпринимателями для выработки дополнительных мер поддержки на региональном уровне и предложений по поддержке бизнеса для федеральных властей. Также Мининвест ведет мониторинг ситуации на стратегических предприятиях области, которым мы готовы оказывать содействие в поиске новых партнеров при разрыве производственных цепочек", - добавила Зиновьева.