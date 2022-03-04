"Почта России" возобновляет прием международных отправлений в Молдавию и на Кипр

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. "Почта России" возобновляет прием международных отправлений на Кипр и в Молдавию, говорится в сообщении компании.

"Почта России" возобновляет прием международных отправлений в Республику Молдову и на Кипр", - отмечается в сообщении.

В конце февраля сообщалось, что "Почта России" не может принимать отправления на Украину, Кипр, в Молдавию.

Ранее Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран в качестве ответной меры на закрытие воздушного пространства для российских самолетов. Кроме Великобритании, Болгарии, Латвии, Литвы, Молдавии, Румынии, Эстонии, Словении, Чехии и Польши, с которыми авиасообщение уже было закрыто, в обновленный список накануне попали еще 27 стран, включая Германию, Испанию, Италию и Францию. Полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

27 февраля министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства сообщества для самолетов РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине после обращения руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ.