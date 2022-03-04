Бизнес Карелии получит поддержку в условиях внешних санкций

ТАСС, 4 марта. Власти Карелии подготовят изменения в республиканское налоговое законодательство в части снижения ставок налога для организаций и предпринимателей, сообщает пресс-служба главы республики.

"В правительстве республики создана рабочая группа по экономике при региональном штабе при главе Карелии по регулированию вопросов экономики и финансов в условиях внешних санкций. <...> Принято решение о подготовке предложений по внесению изменений в республиканское налоговое законодательство в части снижения ставок налога для организаций и предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, осуществляющих деятельность в области: обрабатывающего производства, лесозаготовки, строительства, добычи полезных ископаемых", - говорится в сообщении.

Региональные власти уточняют, что в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, то снижение произойдет до 1% вместо 6%, до 5% вместо 12,5%.

"Правительством Республики Карелия уже принято решение по дополнительной поддержке карельских предприятий, в первую очередь, ведущих внешнеэкономическую деятельность, а также использующих в производственных цепочках импортные товары и услуги. Работа по оказанию мер поддержки таким предприятиям будет продолжена", - отметил заместитель премьер-министра республики по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

В регионе разработали программы льготного финансирования Фонда развития промышленности Республики Карелия - под 5% годовых и Фонда по содействию кредитованию субъектов МСП РК - под 3% годовых. Речь идет о предоставлении займов на пополнение оборотных средств, направленных на поддержку производственных предприятий, имеющих контракты на поставку импортных комплектующих, оборудования или сырья, экспортно-ориентированных предприятий, а также в целях импортозамещения. Власти республики проведут заявочную компанию на предоставление субсидий субъектам МСП в области внешнеэкономической деятельности, отбор заявок объявит Минэкономразвития Карелии в апреле 2022 года, максимальный размер субсидии составляет 1,5 млн рублей.