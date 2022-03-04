Bloomberg: некоторые фирмы Уолл-стрит проявляют интерес к подешевевшим ценным бумагам РФ

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Ряд компаний с Уолл-стрит решил воспользоваться возможностью для покупки подешевевших из-за санкций российских ценных бумаг, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на экспертов.

"В последние дни покупают облигации в России, в частности, банки Goldman Sachs и JP Morgan Chase", - отмечает агентство. Интерес к ценным бумагам проявляют также некоторые хедж-фонды.

"Поиск способов воспользоваться проблемными ценными бумагами - это обычная практика на Уолл-стрит",- отмечает агентство. Но интерес к таким бумагам российских компаний в нынешних условиях несет с собой определенный риск, так как любая фирма, действующая вопреки западным санкциям, может понести репутационный ущерб, предупреждают специалисты.

Тем не менее Goldman Sachs, например, проявляет интерес к облигациям таких компаний, как "Евраз", "Газпром" и РЖД.

Покупки банков подчеркивают один аспект давней культуры Уолл-стрит: торговые отделы ориентированы на поиск недооцененных или неверно оцененных активов, и их деятельность не обязательно отражает более широкий взгляд их фирмы на ценность активов или ситуацию в той или иной стране. Поэтому ряд банков проявляет осторожность, когда речь идет о России, отмечает агентство.

Представители Goldman Sachs и JP Morgan, отказались от комментариев, указывает агентство Bloomberg.