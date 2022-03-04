Объем вылова мурманских рыбаков вырос на 8% по итогам 2021 года

МУРМАНСК, 4 марта. /ТАСС/. Рыбодобывающие предприятия Мурманской области в 2021 году выловили почти 650 тыс. тонн морских биоресурсов, что более чем на 8% превысило показатели 2020 года. Переработка рыбной продукции в прошлом году выросла на 12%, сообщили в пятницу в министерстве информационной политики региона.

"В 2021 году объем вылова морских биоресурсов предприятиями Мурманской области составил 649,7 тыс. тонн, что превысило показатели 2020 года более чем на 8%. Перерабатывающие предприятия произвели 503,3 тыс. тонн продукции - на 12,2% больше, чем в 2020 году", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Заполярья Андрей Чибис в ходе рабочего совещания с представителями рыбопромысловых, рыбоводческих и перерабатывающих предприятий региона, рыбная индустрия - одна из ключевых отраслей экономики, в которой занято более 7 тыс. человек.

"Рыбопромышленный комплекс обеспечивает большой объем налоговых поступлений в казну региона и города Мурманска. И, конечно, текущее состояние отрасли, проблемы, которые мы с вами видим, меры, которые можем принять мы либо федеральное правительство, - это сегодня одна из самых актуальных повесток", - подчеркнул губернатор.

Всего в Мурманской области в рыбопромышленной отрасли ведут свою деятельность около 200 предприятий.