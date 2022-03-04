"Эхо Москвы" сообщило об отключении сайта и удалении корпоративных аккаунтов соцсетей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Радиостанция "Эхо Москвы" сообщила, что удалит все свои корпоративные аккаунты в соцсетях и отключит сайт. Об этом в пятницу говорится в ее Telegram-канале.

"В связи с ликвидацией "Эха Москвы" мы вынуждены удалить все корпоративные аккаунты соцсетей и отключить сайт", - говорится в сообщении.

На данный момент канал "Эха Москвы" на видеохостинге YouTube уже недоступен.

Генеральная прокуратура России ранее потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам радиостанции "Эхо Москвы". Позже радиостанция была отключена от эфира, в Роскомнадзоре подтвердили факт ограничения доступа к ресурсу. В четверг совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" большинством голосов принял решение о ликвидации радиостанции и ее сайта.