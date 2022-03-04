СФ одобрил закон о возможности приобретать государственные ценные бумаги на средства ФНБ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на внеплановом заседании в пятницу одобрил закон об изменениях в Бюджетный кодекс для повышения устойчивости российской экономики в условиях санкций. В частности, в документе закреплена возможность размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственных ценных бумагах России.

Возможность их приобретения будет доступна до достижения установленного для ликвидных активов ФНБ порога в 7%. Аналогичная возможность будет предусмотрена для акций российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов, "что позволит создать правовые основания для приобретения Минфином на вторичном рынке акций российских эмитентов".

"Покупка акций по текущим невысоким ценам рассматривается в качестве долгосрочного перспективного вложения средств ФНБ, а также позволит стабилизировать ситуацию на российском фондовом рынке", - говорится в пояснительной записке.

Документом также предусмотрено, что кабмин в нынешнем году сможет оперативно перераспределять бюджетные ассигнования не только на федеральном уровне, но и на региональном, в том числе для наполнения резервного фонда. Регионам теперь разрешается направлять средства, высвобождаемые в результате реструктуризации ранее выданных бюджетных кредитов, на мероприятия по повышению устойчивости экономики в условиях ухудшения экономической ситуации.

"В целях нивелирования негативных последствий принимаемых ограничительных мер и обеспечения сбалансированности федерального бюджета в условиях высокой волатильности рынков капитала законом предусмотрена возможность использования в 2022 году дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета для замещения государственных заимствований, исполнения публичных нормативных обязательств РФ, погашения государственного долга РФ, а также финансового обеспечения иных приоритетных мероприятий по решению правительства РФ", - подчеркивается в пояснительной записке.

Ранее было опубликовано распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина, которым он поручил Минфину направить в 2022 году до 1 трлн рублей из ФНБ на покупку акций российских компаний.