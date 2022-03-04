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Совфед одобрил закон о порядке возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям

Изменения вносят в Уголовно-процессуальный кодекс РФ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Совфед Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, разрешающий следователям возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям только на основе материалов налоговых органов.

Соответствующие изменения вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Как отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, закон "направлен на защиту прав предпринимателей и предоставляет возможность контроля и проверки сведений о неуплате налогов и сборов со стороны налоговых органов, у которых есть все необходимые инструменты".

Кроме того, по его словам, закон вносит изменения в УПК РФ, определяющие "порядок представления следователю территориальным органом страховщика заключения о нарушении требований законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных случаев и соответствующих расчетов", уточнение порядка принятия процессуального решения после получения такого заключения и порядок возбуждения следователем уголовного дела до получения соответствующего заключения "при наличии повода и достаточных данных, указывающих на признаки преступления".

"Внесенные изменения будут способствовать совершенствованию порядка взаимодействия органов, осуществляющих дознание и предварительное расследование, а также налоговых органов и страховщиков при решении вопросов о возбуждении соответствующего уголовного дела", - отметил Клишас.

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