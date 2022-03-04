Бизнес-объединения Татарстана создали антикризисный центр информационного содействия МСП

КАЗАНЬ, 4 марта. /ТАСС/. Бизнес-ассоциации Татарстана создали центр информационного содействия предпринимателям. Его деятельность направлена на информирование и своевременную помощь представителям МСП, сообщил ТАСС президент ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса республики Рафик Шайхутдинов.

"Информационный центр создан силами четырех бизнес-объединений, ассоциаций. Это, прежде всего, ассоциация фермеров Татарстана, это ассоциация рестораторов и отельеров, это союз торговых предприятий. И инициатором была ассоциация предприятий МСБ Татарстана", - сказал Шайхутдинов.

По его словам, создание центра обосновано тем, что условия ведения бизнеса осложнились и стали труднопредсказуемыми. "Поэтому многое будет зависеть от того, как своевременно проинформировать наших членов об изменениях. Какие изменения идут санкционного характера, антисанкционного, поддерживающего, развивающего и так далее", - сказал Шайхутдинов.

В задачи центра входит и развитие партнерских отношений между членами ассоциаций. Это, по словам Шайхутдинова, станет страховкой для бизнесменов. Также в нем намерены вести работу по сбору инициатив от предпринимательского сообщества. "Мы пока его не стали ограничивать во времени, поскольку мы не знаем, как будет ситуация складываться. Это временная структура в любом случае. Она должна отвечать на вызов, который для малого бизнеса оказался неожиданным", - сказал Шайхутдинов.

Обращения от бизнеса

Первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев сообщил ТАСС, что работа по сбору инициатив от бизнеса также проводится на базе ТПП. "Мы работаем с бизнесом 24 часа, у нас более 2 тыс. компаний - членов палаты. И к нам обращения идут постоянно. <…> И от нас ряд предложений уже уходили, как на региональный, так и на федеральный уровень", - сказал Николаев.

Заметного роста числа обращений на горячую линию общественной приемной Уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей не наблюдается, сообщил ТАСС пресс-секретарь бизнес-омбудсмена Александр Андреев. "Предприниматели сообщают о снижении доступности кредитных средств и увеличении отпускных цен у своих контрагентов. Общественные представители бизнес-омбудсмена Татарстана в районах и городских округах республики собирают предложения предпринимателей по новым мерам поддержки, которые затем вносятся на рассмотрение в созданный 28 февраля Оперативный штаб по реализации основных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Татарстана", - сказал Андреев.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее утвердил положение о правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также несколько других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.