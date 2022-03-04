Следующее заседание Совфеда пройдет 11 марта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Совет Федерации проведет пленарное заседание 11 марта и рассмотрит на нем очередной пакет законов, направленных на поддержку российской экономики в условиях санкций. Об этом заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Следующее заседание Совета Федерации состоится 11 марта в 15 часов для рассмотрения следующего пакета законов, направленных на поддержку нашей экономики", - сказала спикер Совфеда, закрывая заседание.

В начале недели сенаторы вслед за Думой объявили о двух дополнительных заседаниях 4 марта и на следующей неделе для "скорейшего рассмотрения ряда социально-экономических инициатив". В пятницу сенаторы одобрили первый пакет законов, направленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях санкций.