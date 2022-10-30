30 октября, 14:44

Песков не стал комментировать сообщение о ведении переговоров по зерновой сделке

Песков не стал комментировать сообщение о ведении переговоров по зерновой сделке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Пресс-секретарь президента переадресовал этот вопрос в МИД

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение о том, что Россия и Турция ведут переговоры о статусе зерновой сделки, и посоветовал обращаться за информацией в Министерство иностранных дел.

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"Это в МИД", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС, ведутся ли переговоры по зерновой сделке.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на турецкие источники сообщило, что Россия и Турция в воскресенье ведут переговоры о статусе зерновой сделки. По их информации, переговоры продолжатся до понедельника, 31 октября. Источники утверждают, что есть основания для оптимизма, несмотря на то, что Россия объявила о приостановке своего участия в зерновой сделке.

Минобороны РФ сообщило в субботу, что из-за террористического акта, совершенного 29 октября "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов".

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия в том числе с участием Турции готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых в ближайшие четыре месяца. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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