Опрос Сбера показал, что малый бизнес в сфере торговли предпочитает работать офлайн

Такого мнения придерживается 61% опрошенных предпринимателей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Большинство российских компаний в сегменте микро- и малого бизнеса сферы торговли предпочитают работать офлайн (61%). Такие данные приводятся по результатам опроса Сбербанка (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Сбербанк провел опрос среди компаний в сегменте микро- и малого бизнеса сферы торговли и выявил, что большинство предпринимателей предпочитают работать офлайн (61%), 29% выбирают онлайн-каналы и лишь 10% компаний совмещают оба формата", - следует из результатов опроса.

Согласно исследованию Сбербанка, наибольшую выручку компаниям, продающим офлайн, приносит собственный магазин - доля таких компаний составляет 93%. В остальных случаях выручка приходится на дистрибуцию и франшизы. При этом 34% компаний, которые работают офлайн, имеют дополнительно продажи в онлайн-каналах. Также, согласно статистике, 72% компаний, которые уже используют онлайн-каналы для продажи, планируют и дальше развивать это направление. Этот же показатель среди компаний, работающих только офлайн, в два раза ниже - 36%.

"Основная причина отсутствия или низкого уровня онлайн-продаж - нехватка у компании ресурсов для их организации. В других случаях товар не подходит для продажи онлайн, предприниматель оценивает финансовые затраты на их организацию как высокие, или у бизнесмена просто нет возможности разобраться в вопросах выбора или настройки онлайн-каналов. Действительно, для выхода в онлайн необходимо изучить много новой информации, организовать работу с поставщиками, искать финансирование и многое другое", - отметил директор дивизиона "Малый и микро-бизнес" Сбербанка Алексей Шашкин.

В Сбербанке обслуживаются несколько миллионов клиентов сегмента микро- и малого бизнеса. Начиная с февраля 2022 года, портфель клиентов малого бизнеса Сбербанка вырос на 130 тыс. компаний.