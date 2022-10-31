Клепач: санкции не закроют перспективные направления роста российской энергетики

Главный экономист ВЭБ.РФ считает, что российский разворот на Восток дает большое ценовое преимущество для экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что повышает конкурентоспособность продукции этих стран на мировом рынке

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Для российского энергетического комплекса в ближайшие годы будут актуальны выход на новые рынки сбыта, разработка импортозамещающих и прорывных технологий, а также продолжение энергетического перехода, рассказал главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач в интервью для информационно-аналитического центра "ИнфоТЭК".

Мировой кризис

По словам Клепача, энергетический кризис, вызванный перебоями поставок и усиленный санкциями против российской энергетики, привел к рекордному росту цен на газ и электроэнергию в мире, повышению цен на нефть, что стало основным фактором ускорения глобальной инфляции. По его мнению, синергетические последствия нефтяного, газового и электроэнергетического кризисов могут быть мощнее, чем нефтяного кризиса 1970-х годов, и могут способствовать разворачиванию мировой рецессии в 2023 году.

Однако, отмечает эксперт, российский разворот на Восток дает большое ценовое преимущество для экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), что повышает конкурентоспособность продукции этих стран на мировом рынке. "В условиях возросших рисков скатывания в стагфляцию экономик развитых стран, экономики Индии и Китая, на которые переориентированы энергетические потоки из России, продолжат рост. Инфляция в этих странах будет значительно ниже, чем, например, в Европе или США", - сказал Клепач.

Ситуация в российском ТЭК

Как считает Клепач, российский ТЭК в этих условиях вполне способен фактически сохранить объемы добычи энергоресурсов и продолжить развитие. "С учетом отложенного на 5 декабря 2022 года санкционного ограничения на российскую нефть и постепенной адаптации логистических цепочек, добыча нефти в 2022 году составит порядка 516,5 млн тонн, что на 1,4% ниже уровня 2021 года. При этом рост объемов экспорта нефти в 2022 году составит 5% к уровню 2021 года, до 243 млн тонн", - уточнил он. Впрочем, по мнению эксперта, снижение поставок в Европу, а также ограничение возможности экспорта в страны Азии и Ближнего Востока, учитывая наличие у них собственных перерабатывающих мощностей, приведут к сокращению объемов экспорта нефтепродуктов в 2022 году на 17%.

В 2023 году российская добыча и экспорт нефти в 2023 году снизятся, но затем стабилизируются на уровнях 494 млн тонн и 223 млн тонн в год соответственно. При этом объемы переработки нефти стабилизируются на уровне 261-262 млн тонн с постепенным увеличением глубины переработки и обеспечением внутреннего спроса на моторные топлива. По оценкам Клепача, экспорт нефти в дружественные страны в 2023 году подскочит почти на 40%, но его дальнейшее наращивание будет ограничено логистическими барьерами.

Технологический суверенитет

Как отметил эксперт, доля импорта в производстве оборудования для ТЭК находится на уровне 60%, при этом в промежуточном потреблении импорт составляет порядка 47%, в конечном использовании - около 72%. "В среднесрочной перспективе заместить весь спектр оборудования не получится, должна быть определена последовательность освоения критических технологий, подготовлены ресурсы и меры поддержки", - подчеркнул он.

К "узким местам", требующим внимания, Клепач отнес оборудование для крупнотоннажного производства СПГ, газовые турбины средней и большой мощности, сложное технологическое оборудование для добычи нефти и газа, оборудование для глубокой нефтепереработки и нефтегазохимии. Также существенный эффект на отрасль в долгосрочной перспективе окажет расширение производства и использование малотоннажного СПГ.

Энергетический переход

По мнению Клепача, глобальный энергетический кризис не скажется на целях климатической политики. "Глобальный энергетический кризис может понизить темпы осуществления энергетического перехода, но сама задача не будет снята с повестки дня", - сказал он. Клепач подчеркнул, что энергетический переход не сводится к декарбонизации, а включает в себя также развитие децентрализованной системы источников энергии и диджитализацию энергетики.

"Наряду с перспективами развития таких технологических направлений, как водородная энергетика, электротранспорт, новые мобильные источники энергии и системы ее накопления, в России есть огромный потенциал как энергосбережения, так и применения традиционных технологий", - отметил Клепач. Речь, по его словам, в том числе о развитии малых АЭС и гидроэнерегетики. "Нам необходимо преодолеть отставание и импортную зависимость по мощным газотурбинным установкам и высоковольтной аппаратуре, а также активно развивать имеющиеся заделы по сверхпроводимости", - добавил он.

Поддержка государства

По словам Клепача, налоговая политика в ТЭКе должна оставаться взвешенной. Он напомнил, что налоговую нагрузку на нефтяной и газовый комплексы и частично на угольный планируется повысить с 2023 года. "Дополнительные доходы бюджету необходимы, но надо оценить их потенциальный негативный эффект для инвестиций в условиях ожидаемого сокращения добычи и экспорта. Возможно, что выход - в большей дифференциации НДПИ в зависимости от условий добычи (особенно на месторождениях с вязкой нефтью) и в более активном переходе к налогообложению добавочного дохода", - заключил эксперт.