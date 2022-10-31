В Японии потратили $42 млрд на валютные интервенции за месяц

Согласно отчету, интервенции проводились в период с 29 сентября по 27 октября

ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. Власти Японии потратили за месяц на валютные интервенции для стабилизации курса иены, которая ослабевала до рекордного за 32 года уровня, около 6,349 трлн иен (около $42,7 млрд). Об этом сообщило в понедельник министерство финансов страны.

Согласно отчету, интервенции проводились в период с 29 сентября по 27 октября. Интервенции по покупке иены проводятся Банком Японии (центробанк) по указанию министерства финансов. Помимо прямых операций на межбанковском рынке, центробанк иногда привлекает частные банки для продажи долларов.

Ослабление японской валюты продолжается уже несколько месяцев на фоне увеличивающегося разрыва между учетными ставками регуляторов стран Запада, которые повышают их для сдерживания инфляции, и Японии, где ЦБ держит ставку на отрицательном уровне для стимулирования рынка.

В конце сентября власти Японии впервые с 1998 года провели валютные интервенции для стабилизации курса иены, однако это привело лишь к ее кратковременному укреплению с уровня 145 иен за доллар до примерно 140 иен за доллар. Позже ослабление возобновилось. Так, 21 октября курс японской валюты упал до 151,94 иены за доллар, что стало минимумом с июля 1990 года. Благодаря повторным интервенциям курс кратковременно укрепился до 146,2 иены за доллар, но потом вернулся на отметку в 148,6 иены за доллар.