В Запорожской области собрали 1,47 млн тонн зерновых

По словам врио главы региона Евгения Балицкого, 80 тыс. га пахотных земель находятся на линии боевого соприкосновения

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Собранный урожай зерновых в Запорожской области составил 1,47 млн тонн на сегодняшний день. Об этом в понедельник сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"У нас собрано на сегодняшний день 1,47 млн тонн [зерновых]", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Он уточнил, что 80 тыс. га, почти 10% пахотных земель региона, сейчас находятся на линии боевого соприкосновения. "Мы вывели их из севооборота по причине безопасности для людей, которые там работают", - отметил врио губернатора.

Балицкий добавил, что власти области рассчитывают задействовать выведенные из севооборота гектары, "когда линия фронта немного отодвинется". "Будут задействованы - цифра будет еще больше", - подчеркнул он.

По словам врио губернатора, поставки через порт в Запорожской области сейчас осуществляются не в полном объеме. "Пока поставки идут только на территорию Крыма, ДНР и ЛНР в составе Российской Федерации", - уточнил Балицкий.